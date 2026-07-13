За сезон Воронежский театр драмы посетили почти 65 тыс зрителей

фото Воронежского драмтеатра

Воронежский театр драмы закрыл сезон премьерой по Шукшину. Спектакль «Любимые люди» (12+) по инсценировке Леонида Алимова поставил Егор Козаченко.

Ироническая комедия о жителях провинции - деревенской глубинки и маленьких городков, жизнь которых проста, в ней грусть соседствует с радостью, получилась невероятно теплой. Простые сюжеты Шукшина раскрывают глубину человеческих душ, отражая быт и нравы жизни, неторопливо текущей без суеты больших городов. И воронежским артистам удалось показать эту суть без нравоучительства.

На поклонах Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В минувшем сезоне театр драмы представил 288 спектаклей, которые посетили 64 766 зрителей. Напомним, афишу пополнили еще шесть премьер: «Анна в тропиках» по пьесе Нило Круза, «Дым» по роману Ивана Тургенева, «Царь Горох и молодильные яблоки» по пьесе Владимира Илюхова, «Поединок» по повести Александра Куприна, «Мадлен и Моисей» по пьесе Пьера Оливье Скотто, спектакль-концерт «Шпинат. Книга рыцаря» о нашем земляке Игоре Минакове, погибшем в зоне СВО. Артисты провели четыре благотворительных показа. Съездили на гастроли в Магнитогорск и Нижнекамск и приняли участие во Всероссийском проекте «Театральный поезд».

Следующий театральный сезон в Кольцовском будет юбилейным - 240-м. Уже началась подготовка к масштабному празднику старейшего театра столицы Черноземья. Основной упор будет сделан на богатейшую историю и творческий потенциал Кольцовского.