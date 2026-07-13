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НовостиЗвезды13 июля 2026 13:21

За сезон Воронежский театр драмы посетили почти 65 тыс зрителей

Труппа сыграла 288 спектаклей
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
фото Воронежского драмтеатра

фото Воронежского драмтеатра

Воронежский театр драмы закрыл сезон премьерой по Шукшину. Спектакль «Любимые люди» (12+) по инсценировке Леонида Алимова поставил Егор Козаченко.

Ироническая комедия о жителях провинции - деревенской глубинки и маленьких городков, жизнь которых проста, в ней грусть соседствует с радостью, получилась невероятно теплой. Простые сюжеты Шукшина раскрывают глубину человеческих душ, отражая быт и нравы жизни, неторопливо текущей без суеты больших городов. И воронежским артистам удалось показать эту суть без нравоучительства.

На поклонах

На поклонах

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В минувшем сезоне театр драмы представил 288 спектаклей, которые посетили 64 766 зрителей. Напомним, афишу пополнили еще шесть премьер: «Анна в тропиках» по пьесе Нило Круза, «Дым» по роману Ивана Тургенева, «Царь Горох и молодильные яблоки» по пьесе Владимира Илюхова, «Поединок» по повести Александра Куприна, «Мадлен и Моисей» по пьесе Пьера Оливье Скотто, спектакль-концерт «Шпинат. Книга рыцаря» о нашем земляке Игоре Минакове, погибшем в зоне СВО. Артисты провели четыре благотворительных показа. Съездили на гастроли в Магнитогорск и Нижнекамск и приняли участие во Всероссийском проекте «Театральный поезд».

Следующий театральный сезон в Кольцовском будет юбилейным - 240-м. Уже началась подготовка к масштабному празднику старейшего театра столицы Черноземья. Основной упор будет сделан на богатейшую историю и творческий потенциал Кольцовского.