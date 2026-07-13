На работу хожу пешком: глава Воронежской областной Думы прокомментировал ситуацию с топливом

Юрий Матузов. Фото: Максим ГОРОХОВ. Перейти в Фотобанк КП

13 июля председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов во время пресс-конференции в Доме журналистов прокомментировал непростую ситуацию с топливом в нашем регионе.

- Я на работу хожу пешком, домой возвращаюсь тоже пешком, - заявил главный парламентарий региона.

По словам Матузова, все выезды в муниципалитеты депутаты временно прекратили. Исключение делают в случае острой необходимости.

Как заявил глава регионального парламента, с точки зрения предстоящей уборочной кампании ситуация в Воронежской области некритичная:

- Производители сельхозтоваров обеспечены ГСМ на предстоящий период.

Как добавил Юрий Матузов, к сожалению, в регионе есть некоторые кампании, которые ведут, мягко говоря, не совсем правильную работу, завышая цены на топливо.

- Но правоохранители и ФАС не оставят не один подобный эпизод без внимания, - заверил руководитель региональной Думы.

Также Юрий Матузов призвал тех, кто будет баллотироваться в новый созыв ГосДумы на предстоящих в сентябре текущего года выборах, не использовать тему бензина в своей кампании.

Депутат настоятельно рекомендовал не сеять панику, а искать выходы из сложившейся ситуации:

- Я думаю, что в ближайшее время мы разработаем пути решения.