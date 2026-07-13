Фестиваль «Раменье-Опера» под Воронежем будет посвящен музыкальным увлечениям владельцев рамонского замка

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Стали известны даты и программа фестиваля «Раменье-Опера» (6+). Театральный опен-эйр пройдет в Рамони в последние выходные августа. Как сообщил Воронежский театр оперы и балета, в этом году праздник классического искусства под открытым небом будет посвящен изысканным музыкальным увлечениям владельцев рамонского дворца.

В частности, 29 августа запланирован аристократичный вечер «Царская опера Дворца Ольденбургских». Прозвучат арии, дуэты и ансамбли из шедевров XIX-XX веков.

А 30 августа воронежцев ждет «Царский балет Дворца Ольденбургских» - артисты покажут фрагменты балетов, любимых императорской семьей. Гала-концерты начнутся в 19.00.

А до этого в Верхнем парке можно посетить бесплатную фестивальную программу, которая начнется с 16.00. Посетителей ждут экскурсии по дворцу и парку, мастер-классы от Детского музейного центра, дворянские игры XIX века, уроки исторического танца, выступления уличного театра, выставка изделий декоративно-прикладного искусства, фотозоны. Финалом дневной программы станет красочное дефиле в исторических костюмах и вокальный концерт ведущих солистов театра.

Специально для гостей Воронежа организуют бесплатный трансфер до дворца Ольденбургских. Автобусы отправятся с 14.30 до 15.00 от памятника Славы (ориентир -Вечный огонь). А из Рамони в Воронеж обратно отвезут в 21.00. Бесплатный проезд по билетам на гала-концерты 29 или 30 августа.