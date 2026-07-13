Под Воронежем будут судить ОПГ, слившую из цистерн молока на 1,5 млн рублей

фото ГУ МВД России по Воронежской области

В Воронежской области будут судить серийных похитителей молока. 11 человек обвиняют в краже в составе организованной преступной группы в особо крупном размере. Как сообщили в региональном ГУ МВД России, преступная компания похитила более 27 тонн молока.

С октября 2024 года по июнь 2025-го группа совершила кражи молока из автоцистерн в Бобровском, Лискинском, Павловском и Острогожском районах. Организатор разработал схему, по которой участники во время транспортировки сливали часть сырья из цистерн, продавали его, а деньги делили. Они причинили сельхозпредприятиям ущерб на сумму более 1,5 млн рублей.

Кроме того, одному из фигурантов предъявлено обвинение незаконном хранении оружия. При обыске его дома полицейские изъяли боеспособный самодельный пистолет и патроны калибра 9×18 мм. Уголовное дело направили в Бобровский райсуд.