Коммунальная техника откачивает воду с воронежских улиц после ливня

Фото мэрии Воронежа.

13 июля, как и предупреждали синоптики, на Воронеж снова обрушился ливень. Причем словно тропический - обильные потоки воды залили многие улицы.

Как сообщили в мэрии, уже ведется устранение последствий непогоды.

- Городской дорожной службой направляется водооткачивающая техника на участки с низинами и сложным рельефом, где в первую очередь образуются подтопления. Она уже работает на улице Центральной, в переулках Димитрова, Волочаевском, Новом. В скором времени к ним прибавятся улицы Малышевская и Сельская. Районные комбинаты благоустройства ведут очистку решеток ливнеприемников от песка, веток и листвы, мусора, которые приносит потоком.