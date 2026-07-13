Артисты Воронежской филармонии получили государственные стипендии

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Артисты Воронежской филармонии стали победителями конкурса на получение государственных стипендий для выдающихся деятелей культуры и искусства РФ.

Участники музыкально-литературного лектория Анастасия Алехина, Альбина Плотникова и Михаил Князев, а также участник ансамбля «Воронежские солисты» Евгений Мингалев смогут воплотить свои творческие инициативы.

В частности, Анастасия Алехина получила стипендию на проект «Созвучие сердец: музыкальный Донбасс на воронежской сцене», который познакомит воронежцев с музыкой новых регионов России. Альбина Плотникова пригласит слушателей в мир «Музыкальных тайн старого замка», проведя цикл просветительских вечеров-лекций в исторических залах дворцового комплекса Ольденбургских.

Проект Михаила Князева «Симфония родного края» призван возродить национальную музыкальную культуру на примере творчества композитора Геннадия Ставонина, работавшего в Воронеже с 1961 года и до кончины. А Евгений Мингалев представит программу «Национальные лики России», которая через современные музыкальные формы раскроет богатство музыкальных традиций народов России.