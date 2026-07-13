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НовостиОбщество13 июля 2026 11:02

В Воронеже умерла преподаватель госуниверситета с 50-летним стажем

Ингу Вавресюк похоронили 13 июля
Алексей СЕРГУНИН
Инга Вавресюк. Фото с сайта вуза.

Инга Вавресюк. Фото с сайта вуза.

В Воронеже на 90-м году жизни скончалась преподаватель физфака ВГУ Инга Вавресюк. Как сообщает пресс-служба вуза, Инга Владимировна трудилась в учебном заведении 50 лет после того, как в 1959 году его окончила.

По словам коллег, она воспитала не одно поколение студентов, передавая им знания, уважение к труду, ответственность и стремление к постоянному развитию.

Ингу Вавресюк похоронили 13 июля на юго-западном кладбище.

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