Воронежская пенсионерка передала мошенникам свыше 11 миллионов

За 11 и 12 июля от проделок киберпреступников пострадали 12 жителей Воронежской области, у одного из которых похитили деньги с банковской карты. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

С 71-летней сотрудницей одного из предприятий Воронежа в мессенджере связался якобы ее начальник, который перевел общение на лжесотрудников ФСБ и Центробанка. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Пожилую женщину напугали обвинениями в финансировании терроризма и ответственностью за «разглашение государственной тайны», запретив говорить с сотрудниками банка и родными. Она беспрекословно выполнила все указания. На протяжении месяца снимала сбережения, и трижды передавала наличные курьерам (11 миллионов 700 тысяч рублей), используя кодовое слово «Абракадабра». Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

За 11 и 12 июля от проделок киберпреступников пострадали 12 жителей Воронежской области, у одного из которых похитили деньги с банковской карты. Суммарный ущерб превысил 16 миллионов.