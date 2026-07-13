С датами школьных каникул в Воронежской области определились в региональном министерстве образования

В школу ребята пойдут в День знаний - 1 сентября. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

13 июля в министерстве образования Воронежской области назвали даты школьных каникул в учебном году-2026/27. Их установили на основании рекомендаций Минпросвещения РФ.

Итак, осенью мальчишки и девчонки будут отдыхать с 26 октября по 3 ноября, зимой – с 31 декабря по 10 января, весной – с 27 марта по 4 апреля. А летние каникулы-2027 стартуют 27 мая.

Отметим, что в школу ребята пойдут в День знаний - 1 сентября.

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