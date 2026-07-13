В Воронежском зоопарке родились детеныши у карликовых обезьянок

Малыши игрунок, фото Воронежского зоопарка

В Воронежском зоопарке пополнение у карликовых обезьянок. В семье игрунок появилось два детеныша. Счастливое событие произошло месяц назад - 13 июня. И вот наконец посетители могут посмотреть на крохотную пушистую детвору в зале теплолюбивых.

- В первые дни жизни малыши были неразлучны с мамой, а уже спустя примерно 10 дней их воспитание целиком легло на плечи заботливых папы и дяди, которые отдают новорожденных матери лишь для кормления. Серенькие крошечные игрунки проявляют особую осторожность при спуске, а все свое время любят проводить, зарывшись мордочками в шерсть на спине и животе своего отца, - сообщили в зоопарке.

Сейчас детеныши полностью серенькие, но ближе к полугодовалому возрасту их ушки украсят характерные пушистые кисточки белого цвета.