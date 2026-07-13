Под Воронежем Audi A6 вылетела с дороги

фото ГАИ Воронежской области

Водитель погиб в ДТП в Лискинском районе Воронежской области днем 12 июля.

Авария произошла примерно в 12.50 на 34-м километре автодороги «Лиски - Залужное - Колыбелка». 47-летний водитель «Ауди А6», по предварительным данным дорожной полиции, не справился с управлением, в результате чего вылетел с дороги.

Водитель получил травмы различной степени тяжести и был доставлен бригадой «скорой» в Лискинскую райбольницу. Его 36-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда медиков.

Автоинспекторы разбираются в обстоятельствах аварии.

За 12 июля в Воронежской области сотрудники ГАИ зарегистрировали 52 ДТП, в них кроме погибшего пострадали пять человек.