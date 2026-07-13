Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июля 2026 8:27

Ракетную опасность объявили в Воронежской области утром 13 июля

Сирены взвыли около 11 часов утра
Ярослав ИВАНОВ
.

.

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Около 10.44 в Воронежской области включились сирены. Губернатор Александр Гусев предупредил жителей о ракетной опасности.

Соблюдайте рекомендации спасателей. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие. Если тревога застала вас дома, перейдите в помещения без окон со сплошными стенами (коридор, ванную, кладовку). И ждите сигнала отбоя.

ОБНОВЛЕНИЕ: отбой ракетной опасности объявили в 11.34.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что Воронежская область пробыла в зоне беспилотной опасности более 12 часов.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» - теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.