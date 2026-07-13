Задерживают 6 поездов, следующих через Воронеж

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Шесть поездов «Таврия», следующих через Воронеж, задерживаются в пути. Об этом сообщила компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». Задержка связана с временным закрытием Крымского моста в ночь с 12 на 13 июля.

По состоянию на 9.00 следуют с опозданием поезда два поезда из Крыма: 27/28 Симферополь - Москва (от Керчи), отправлением 12 июля (опоздание 10 часов) и № 7/8 Севастополь - Санкт-Петербург (от Керчи), отправлением 12 июля (опоздание на 8 часов). А также следующие в Крым: № 7/8 Санкт-Петербург - Севастополь (до Керчи), отправлением 11 июля (с опозданием на 8 часов), № 91/92 Москва - Севастополь (до Керчи), отправлением 11 июля (опоздание на 4,5 часа), № 179/180 Санкт-Петербург - Симферополь (до Керчи), отправлением 11 июля (опоздание на 3,5 часа), № 027/028 Москва - Симферополь (до Керчи), отправлением 11 июля (с опозданием на 3,5 часа).

- Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации, - отметили в компании-перевозчике.