Прокуратура взяла под контроль расследование причин ДТП в Воронеже, где пострадали два младенца

фото ГАИ Воронежской области

ДТП в Левобережном районе Воронежа, которое произошло вечером 11 июля, привело к уголовному делу. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, в серьезной аварии с участием «Шкоды» и «Хонды» пострадали трое взрослых и двое маленьких детей - 5 и 6 месяцев от роду.

По факту ДТП следственные органы ГУ МВД России по Воронежской области возбудили уголовное дело из-за нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности травмы пострадавших. Назначен ряд судебных экспертиз.

Ход расследования уголовного дела взяла на контроль прокуратура Воронежской области.

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