Более 12 часов Воронежская область пробыла в зоне налета БПЛА

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Беспилотная опасность продлилась в Воронежской области почти 13 часов. Тревожный режим объявили в 19.03 воскресенья, 12 июля. Об отбое губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил жителям в 7.49 понедельника, 13 июля.

О происшествиях не сообщается.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что ночью 12 июля в Воронежской области сбили 12 вражеских беспилотников.

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