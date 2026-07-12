Воронежцы могут защитить детей, позвонив на круглосуточную линию

Воронежские следователи 12 июля напомнили о круглосуточной работе телефонной линии «Ребенок в опасности». Чтобы защитить детей и подростков, попавших в трудную ситуацию, рассказать о происшествиях с их участием и эффективно среагировать, можно звонить в СУ СК по короткому номеру «123» или 8-(473)-222-60.

- Линия позволяет оперативно реагировать на обращения граждан о совершенном или готовящемся преступлении в отношении детей, ориентировать поведение и действия несовершеннолетних и их законных представителей в экстремальных ситуациях, создающих угрозу их жизни и здоровью, -объяснили следователи.

Обратиться можно еще и по фактам нарушения прав и законных интересов детей.

Кстати, подробнее о том, как воронежцы могут помочь детям, «Комсомолка» сообщала ранее.