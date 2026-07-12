Циклон принес в Воронежскую область грозы и град, но сохранил жару

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В начале следующей недели погоду в регионе продолжит определять циклон. По данным Воронежского гидрометцентра, 13 июля в области ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди и грозы, а местами возможен град.

По информации синоптиков, в ночь с 12 на 13 июля существенных осадков не прогнозируется, однако днем в понедельник ожидаются кратковременные дожди, которые будут сопровождаться грозами. В отдельных районах области не исключен град. Ветер юго-западный и западный: ночью его скорость составит 5–10 м/с, днем усилится до 8–13 м/с, а при грозах порывы могут достигать 15–17 м/с. Температура воздуха ночью установится на отметках 10–15°, днем прогреется до 20–25°. В областном центре условия будут схожими: днем пройдут кратковременные дожди с грозой, порывы ветра при грозе — до 16 м/с. В Воронеже ночью ожидается 13–15°, днем — 20–22°.

Во вторник, 14 июля, ночь также будет без осадков, а днем синоптики обещают кратковременные дожди и грозы, однако воздух заметно прогреется. Ночная температура составит 10–15°, дневная поднимется до 24–29° по области и до 24–26° в городе.

В среду, 15 июля, ночь также пройдет без осадков, днем — дожди с грозами. Ветер сменится на северный. Температура ночью будет колебаться от 11 до 16°, днем — от 23 до 28° в регионе и 25–27° в столице Черноземья.