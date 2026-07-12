В Воронеже умер ветеран «Факела» Юрий Харитонов

. Фото: пресс-службы ФК "Факел"..

В Воронеже прощаются с ветераном «Факела» Юрием Харитоновым. Легендарный полузащитник, чья карьера в составе «огнеопасных» охватила конец 70-х – начало 80-х годов, ушел из жизни на 71-м году. Об этом сообщила пресс-служба «Факела» 12 июля.

Юрий Владимирович защищал воронежский клуб с 1978-го по 1981-й год. За это время он провел 108 официальных матчей, в которых отличился шестью забитыми мячами. Его игра в центре поля на долгие годы запомнилась преданным болельщикам, для которых он оставался символом несгибаемого характера той эпохи.

Родившийся 13 марта 1956 года, Харитонов посвятил футболу большую часть жизни.

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