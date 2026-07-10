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НовостиПроисшествия10 июля 2026 15:20

Под Воронежем осуждена жительница Республики Алтай за покушение на мошенничество на 3,3 млн рублей

Она была курьером мошенников
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Грибановский районный суд вынес приговор в отношении жительницы Республики Алтай, обвиняемой по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере, группой лиц).

Установлено, что 2 марта подсудимая, вступив в сговор с неустановленными лицами, прибыла в пгт Грибановский в качестве курьера. Сообщники по телефону убедили пожилую женщину, что ей грозит уголовная ответственность, и потребовали «декларировать» деньги. Курьер получила от потерпевшей 3 300 000 рублей, но была задержана сотрудниками полиции на месте.

В суде подсудимая полностью признала вину и раскаялась. Суд назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу.