Под Воронежем осуждена жительница Республики Алтай за покушение на мошенничество на 3,3 млн рублей

Фото из архива КП

Грибановский районный суд вынес приговор в отношении жительницы Республики Алтай, обвиняемой по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере, группой лиц).

Установлено, что 2 марта подсудимая, вступив в сговор с неустановленными лицами, прибыла в пгт Грибановский в качестве курьера. Сообщники по телефону убедили пожилую женщину, что ей грозит уголовная ответственность, и потребовали «декларировать» деньги. Курьер получила от потерпевшей 3 300 000 рублей, но была задержана сотрудниками полиции на месте.

В суде подсудимая полностью признала вину и раскаялась. Суд назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу.