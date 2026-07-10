Обеспеченность АЗС Воронежской области бензином в среднем составляет около 50%

Губернатор Воронежской области Александр Гусев прокомментировал топливную ситуацию в регионе. В своем обращении он отметил, что основная причина возникшего кризиса известна и решается на федеральном уровне. На уходящей неделе глава региона принял участие в совещании под руководством вице-премьера Александра Новака, где обсуждались меры стабилизации рынка с учетом специфики субъектов.

По данным ежедневного мониторинга, обеспеченность автозаправочных станций Воронежской области бензином в среднем составляет около 50%, дизельным топливом — почти 70%. При этом нагрузка на федеральные и региональные сети АЗС выросла в 1,5 раза по сравнению с прошлым летом. Даже при восстановлении логистики и вводе дополнительных бензовозов объемы топлива выбираются за считанные часы.

Для снижения ажиотажа правительство области свело к минимуму использование служебного транспорта, соответствующие рекомендации даны муниципалитетам. Граждан, имеющих несколько автомобилей, просят продумывать совместные маршруты и отказываться хотя бы от одного авто. Достигнута договоренность с перевозчиками об увеличении числа единиц общественного транспорта в часы пик.

Оперштаб принял решение скорректировать работу комплексов видеофиксации вблизи заправок. Штрафы, выписанные воронежцам, стоявшим в очередях с 8 июля, будут пересмотрены. Губернатор призвал жителей не заправляться впрок и не создавать дополнительный ажиотаж.

Случаи резкого повышения цен на отдельных малых АЗС уже изучаются УФАС. Приоритетом властей остается равномерное обеспечение топливом жителей отдаленных районов, экстренных служб и предприятий жизнеобеспечения. В проработке находятся дополнительные меры, включая возможное введение заправки по четным и нечетным числам.