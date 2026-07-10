Житель Воронежа прятался в лесах Карелии от алиментов

Фото из архива КП

В УФССП России по Воронежской области рассказали историю местного жителя, который более года скрывался от алиментных обязательств в глухих лесах Карелии.

В декабре 2024 года судебные приставы доставили мужчину из республики обратно в Воронеж. На тот момент его долг перед тремя детьми превышал один миллион рублей. Все это время он обитал в заброшенной лесной избе на севере Карелии и зарабатывал на жизнь продажей собранных грибов и ягод. При встрече с представителями закона мужчина выразил искреннюю радость, пообещал полностью погасить задолженность, но своего слова не сдержал и вновь вернулся к прежнему образу жизни.

В результате судебным приставам пришлось инициировать возбуждение уголовного дела. Должник попытался избежать ответственности, признав себя недееспособным, однако эта уловка не сработала. Не помогла ему и попытка списать долги через банкротство — алиментные обязательства не аннулируются даже при этой процедуре.

В итоге судебные исполнители изъяли имущество неплательщика — земельный надел и другую собственность — реализовали его, а вырученные средства перевели в пользу детей. Долг частично погашен, но работа по взысканию оставшейся суммы продолжается.