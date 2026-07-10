Учительница из воронежского Богучара отдала мошенникам более 2,4 млн рублей

Фото из архива КП

В дежурную часть ОМВД России по Богучарскому району обратилась 59-летняя местная жительница, учительница начальных классов. Женщина стала жертвой изощренной схемы мошенников и лишилась крупной суммы денег. Об этом 10 июля рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Как установили полицейские, в середине июня ей на сотовый телефон поступило сообщение — якобы от директора школы. В нем говорилось, что с ней скоро свяжется сотрудник ФСБ. Вскоре действительно позвонил мужчина, представившийся силовиком. Он сообщил женщине о «попытках перевода её денег террористам» и напрямую обвинил её в государственной измене. Единственным способом снять с себя ложные обвинения, по его словам, была передача денежных средств их сотруднику.

Введенная в заблуждение педагог передала курьеру 1 740 900 рублей, а затем, выполняя дальнейшие инструкции, перевела ещё 695 000 рублей. Общий ущерб составил 2 435 900 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленников. Правоохранители в очередной раз призывают жителей региона не доверять звонкам от незнакомцев, кем бы они ни представлялись, и немедленно прекращать разговор при попытках выведать личные данные или получить деньги.