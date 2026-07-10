Воронежцы стали употреблять меньше рыбы

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

Жители Воронежской области стали реже потреблять рыбу. К такому выводу пришли в Воронежстате. По данным статистики, за последние пять лет потребление рыбы и рыбных продуктов в регионе снизилось на 16,4%. Одновременно жители начали налегать на овощи (их потребление увеличилось на 12,8%), а также на мясо и мясопродукты – рост потребления на 12,8%. Причиной снижения спроса эксперты называют снижение покупательной способности населения по рыбным продуктам на 14,1 кг.

Отмечены изменения в потребительских предпочтениях домашних хозяйств на рыбном рынке. Вместе со снижением на 8,2 процентного пункта живой и замороженной рыбы за 5 лет на 2,3 процентного пункта выросло потребление рыбных консервов.

Примечательно, что больше всего рыбопродуктов ели одинокие люди (в среднем 37,4 кг за год). В семье из трех человек этот показатель составил 20,3 кг, а в семьях из четырех и более человек – 14,2 кг на члена семьи в год.

Добавим, что по рекомендациям Минздрава России, норма потребления рыбы и рыбопродуктов составляет 28 кг в год на человека, или 2,3 кг в месяц.