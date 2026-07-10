Воронежцев предупредили о новой волне мошенников, предлагающих бензин

Фото из архива КП Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

Воронежские правоохранители и профильные ведомства призвали жителей региона быть бдительными: мошенники все чаще используют актуальные новостные поводы для своих схем. Как только в информационном поле появляется резонансная тема, в мессенджерах мгновенно активизируются фейковые продавцы, «проверенные поставщики» и распространяются ссылки на сомнительные сайты.

Показательный пример — ситуация с очередями на заправках. В этот период злоумышленники массово предлагали топливо по предоплате, продают фальшивые талоны и обещают «забронировать» нужный объем по выгодной цене.

Схемы обмана традиционно просты, но действенны. Главный признак — вас просят перейти по ссылке, скачать файл или перевести деньги заранее. Специалисты настоятельно рекомендуют:

· не переводить деньги незнакомым людям;

· не устанавливать приложения и не открывать ссылки, в которых нет уверенности;

· доверять только официальным источникам — сайтам и приложениям проверенных компаний.

Если подозрительное сообщение пришло в мессенджере, не отвечайте на него. Нажмите на него, выберите опцию «Пожаловаться» и заблокируйте отправителя. Помните: безопасность ваших данных и средств начинается с вашей бдительности.