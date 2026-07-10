В Воронежской области задержали 16 человек, находящихся в федеральном розыске

Фото из архива КП

В Воронежской области подвели итоги очередного этапа комплексного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск». Как сообщили в региональном УФСИН 10 июля, совместная операция с ГУ МВД прошла успешно благодаря слаженному взаимодействию силовых структур.

В ходе рейда правоохранителям удалось установить местонахождение и задержать 16 человек, находившихся в федеральном розыске. Из них 13 лиц уклонялись от контроля уголовно-исполнительной инспекции, остальные скрывались от органов дознания, следствия и суда либо от отбывания наказания.

Операция «Розыск» проводится регулярно, чтобы пресечь попытки преступников уйти от ответственности. Все задержанные переданы в компетентные органы для дальнейшего разбирательства.