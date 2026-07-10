В воронежском доме раньше срока отремонтировали крышу и отопление

Фото ФКР по Воронежской области

В доме №12 по улице Броневой раньше запланированного провели ремонт крыши. Дом ни разу капитально не ремонтировали с момента постройки в 1989 году. В результате плоская крыша и система отопления пришли в аварийное состояние.

При каждом сильном дожде с потолка капала вода, а проблемы с отоплением становились всё более серьезными. В такой ситуации жители дома обратились в Комиссию по формированию очереди на капремонт с заявлением о переносе сроков на более ранний срок, чем это планировалось.

- В прошлом году комиссия приняла решение – перенести капитальный ремонт крыши и системы теплоснабжения на 2026-2028 годы, - сообщили в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области.

Сейчас работы уже завершили. На крыше сняли старое покрытие и заменили новым кровельным матиериалом. А капитальный ремонт системы теплоснабжения также существенно улучшил эксплуатационные характеристики девятиэтажки, поскольку в здании полностью обновили трубопроводы, запорную арматуру, отопительные приборы, насосы, пусковую аппаратуру, автоматику управления и терморегуляции. В подвале установили новый тепловой узел, предназначенный для обеспечения циркуляции теплоносителя с необходимыми давлением и температурой. Применение современных теплоизоляционных материалов позволит сократить потери тепла и повысит энергоэффективность всего здания.