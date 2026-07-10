Жители 76 воронежских домов сообщили в жилинспекцию о подделке подписей в протоколах общих собраний

Сотрудники государственной жилищной инспекции Воронежской области июне 2026 года перенаправили в УМВД России по г. Воронежу 76 обращений от собственников, в которых они сообщали о подделке протоколов общих собраний о выборе управляющих организаций.

В ведомстве сообщили, что регулярно получают такие заявления. В них граждане сообщают, что не принимали участия в общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах, а также не подписывали бюллетени голосования и протоколы собраний.

В ГЖИ напоминают, что ведомство не обладает полномочиями по проверке документов на предмет фальсификаций подписей. В таких случаях обращения передают на рассмотрение в полицию.