Житель Курской области кулаками помял машину воронежца

В полицию обратился 26-летний житель Аннинского района Воронежской области. Мужчина рассказал, что незнакомец повредил его автомобиль «Лада Гранта».

В начале июня в поселке Анна между мужчинами возник конфликт на почве личной неприязни. Спасаясь от драки, автовладелец сел в машину и попытался уехать. В ответ на это его разъяренный оппонент нанес раз сильно ударил кулаком по кузову машины. Позже владелец обнаружил на машине глубокие вмятины и царапины лакокрасочного покрытия

По подозрению в повреждении имущества полицейские задержали ранее судимого 31-летнего жителя Курской области, который приехал в наш регион на заработки.

По факту возбудили уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 2 лет лишения свободы. Тем временем уточняется точная сумма ущерба.