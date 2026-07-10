Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

Согласно недавнему исследованию сервиса по поиску работы и подбору SuperJob, 17% воронежских компаний принимают несовершеннолетних сотрудников. Из них 6% - на работу. Еще 11% - на стажировку.

Согласно проведенному опросу, чаще подростков нанимает крупный и средний бизнес, поскольку имеет больше ресурсов для обучения и адаптации. Среди небольших компаний с численностью персонала от 100 человек на работу или стажировку принимают несовершеннолетних 24%, среди предприятий малого бизнеса — только 10%.

В числе вакансий для подростков – работа курьеров, продавцов, промоутеров, официантов и сотрудников заведений общественного питания. Размещая резюме в интернете, школьники чаще всего претендуют на работу в торговом зале, сборщиками заказов, официантами, курьерами и промоутерами, а также разнорабочими.

По данным источника, современные подростки начинают свою трудовую деятельность раньше, а на рынке труда царит разнообразие форматов и графиков работы для них.