Стали известны адреса подвоза воды воронежцам

Фото: Из архива "КП"..
«РВК-Воронеж» опубликовал адреса, где можно будет набрать воды на время масштабного отключения ресурса, связанного с переключением ВПС.
Вот, где можно найти цистерны с питьевой водой:
– улица Лесной Поселок, 1;
– улица Санаторий имени Горького, 1;
– улица Иркутская, 1а;
– Дачный проспект, 148;
– улица Сосновая, 17;
– улица Остужева, 29;
– улица Ленинградская, 157;
– улица Минская, 43.
Техническую воду можно набрать по адресам:
– Ленинский проспект, 130, 146, 157, 187, 215;
– улица 25 Января, 40;
– улица Артамонова, 7, 34/9;
– улица Богдана Хмельницкого, 42;
– улица Комсомольская, 27а;
– улица Маршала Одинцова, 8, 25б/6;
– улица Минская, между домами 63 и 63б;
– улица Остужева, между домами 3 и 5а;
– улица Переверткина, 1/1, 10а;
– улица Урывского, 13;
– улица Федора Тютчева, 93/1, 99а;
– улица Электровозная, 6;
– улица Кронштадская, 1, улица Лихачева, 21;
– Ленинский проспект, 71а, переулок Парашютистов, 6;
– улица Ростовская, 84, улица Чебышева, 11;
– улица Саврасова, 86, улица Саврасова, 40а;
– улица Баррикадная, 13, улица Туполева, 9–11;
– улица Новосибирская, 53, улица Ростовская, 76;
– улица Рижская, 6а;
– улица Шидловского, 5;
– улица Туполева, 38;
– улица Иркутская, 13а;
– улица Циолковского, 125;
– улица Дубянского, 1;
– улица Ильича, 59 (у магазина «Магнит»);
– улица Старых Большевиков, 102;
– Ленинский проспект, 82, 106;
– переулок Ольховый, 2в–2г;
– улица Димитрова, 90а;
– улица Ленинградская, 55а (со стороны улицы Циолковского);
– улица Героев Стратосферы, 16;
– улица Менделеева, 25;
– улица Ростовская, 58/1.
Напомним, воду отключат больше чем на сутки уже сегодня вечером.