Стали известны адреса подвоза воды воронежцам

Фото Елены Федяшевой Фото: Из архива "КП"..

«РВК-Воронеж» опубликовал адреса, где можно будет набрать воды на время масштабного отключения ресурса, связанного с переключением ВПС.

Вот, где можно найти цистерны с питьевой водой:

– улица Лесной Поселок, 1;

– улица Санаторий имени Горького, 1;

– улица Иркутская, 1а;

– Дачный проспект, 148;

– улица Сосновая, 17;

– улица Остужева, 29;

– улица Ленинградская, 157;

– улица Минская, 43.

Техническую воду можно набрать по адресам:

– Ленинский проспект, 130, 146, 157, 187, 215;

– улица 25 Января, 40;

– улица Артамонова, 7, 34/9;

– улица Богдана Хмельницкого, 42;

– улица Комсомольская, 27а;

– улица Маршала Одинцова, 8, 25б/6;

– улица Минская, между домами 63 и 63б;

– улица Остужева, между домами 3 и 5а;

– улица Переверткина, 1/1, 10а;

– улица Урывского, 13;

– улица Федора Тютчева, 93/1, 99а;

– улица Электровозная, 6;

– улица Кронштадская, 1, улица Лихачева, 21;

– Ленинский проспект, 71а, переулок Парашютистов, 6;

– улица Ростовская, 84, улица Чебышева, 11;

– улица Саврасова, 86, улица Саврасова, 40а;

– улица Баррикадная, 13, улица Туполева, 9–11;

– улица Новосибирская, 53, улица Ростовская, 76;

– улица Рижская, 6а;

– улица Шидловского, 5;

– улица Туполева, 38;

– улица Иркутская, 13а;

– улица Циолковского, 125;

– улица Дубянского, 1;

– улица Ильича, 59 (у магазина «Магнит»);

– улица Старых Большевиков, 102;

– Ленинский проспект, 82, 106;

– переулок Ольховый, 2в–2г;

– улица Димитрова, 90а;

– улица Ленинградская, 55а (со стороны улицы Циолковского);

– улица Героев Стратосферы, 16;

– улица Менделеева, 25;

– улица Ростовская, 58/1.

Напомним, воду отключат больше чем на сутки уже сегодня вечером.