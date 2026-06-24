Под Воронежем оштрафовали пьяного водителя, пытавшегося сбежать через пассажирскую дверь

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Хохольский райсуд наказал пьяного водителя за неповиновение требованию сотрудника инспектора ДПС.

Инцидент произошел 19 июня 2026 года. Мужчина управлял автомобилем ВАЗ 2107 при наличии признаков алкогольного опьянения. Он не остановился по требованию дорожных полицейских, отказался назвать свои фамилию, имя, отчество и отдать права.

- На суде водитель свою вину признал, однако сказал, что машиной не управлял. Однако согласно рапортам сотрудников полиции и видеозаписи с места происшествия, нарушитель пытался скрыться через переднюю пассажирскую дверь, чтобы уйти от ответственности, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Воронежской области. -

Учитывая, что мужчина ранее привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, суд признал его виновным и оштрафовал на 4 000 рублей.

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