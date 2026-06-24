Опубликовали фото поврежденных домов после ракетной атаки по Воронежу

фото мэрии Воронежа

В Воронеже продолжаются обследования пострадавших в ходе ракетного удара домов. Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, повреждения фасадов и остекления зафиксированы в 10 многоэтажках, а кровли - в шести частных постройках. Мэрия опубликовала фотографии последствий.

Как сообщила городская администрация, специалисты управ и ГорДЕЗа проводят замеры оконных блоков, демонтаж поврежденных конструкций. И проводят закрытие контура в тех жилых помещениях, где пострадало остекление.

Продолжаются работы по оценке ущерба, жители могут позвонить по этим вопросам по телефону дежурного 112 или телефонам районных управ: Ленинский район +7 (919) 180-58-36, Левобережный район +7 (900) 963-72-70, Железнодорожный район +7 (915) 581-32-18, +7 (473) 223-07-35, Центральный район +7 (920) 407-08-05, Советский район +7 (952) 106-86-45 и +7 (473) 263-04-04, Коминтерновский район +7 (992) 057-90-41.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» - теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.