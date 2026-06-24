На СВО погиб основатель федерации армрестлинга Воронежской области

В зоне СВО погиб Александр Апевалов (Невский).

Печальную новость сообщил 24 июня министр спорта Воронежской области Павел Чибисов: в зоне проведения СВО погиб наш земляк Александр Апевалов (Невский). Основателя и президента федерации армрестлинга Воронежской области не стало в ходе выполнения боевых задач. Его машину атаковал дрон.

- Еще совсем недавно, находясь в коротком отпуске, Александр заходил в гости. Долго общались, обсуждая планы по развитию федерации и, конечно, приближаемую ежечасным подвигом таких же простых ребят, как и сам Саша, победу над врагом. Он с душой делился самым сокровенным, отмеряя словом и блеском в глазах уже ставший обыденностью героизм фронтовиков. Он был той надежной частью страны, за которую спокойно, за которой каждый из нас как за каменной стеной. Правильный, ответственный, всем сердцем преданный родной земле и любимому делу - мы запомним его именно таким, - отметил Павел Чибисов.

В своих соцсетях 1 июня 2026 Александр Невский оставил такие строки:

Лисичанск, а потом завод. Крестим лоб, не снимая каски. Небо крыльями нам несет Килограммы фугасной ласки.

Дизель рвет обороты в звон. Только скорость, увы, не спасение. Враг воздушный идет вдогон И наводит машинное зрение.

Наши люди прочнее всех. Вызов примут любой напасти. Обеспечат в бою успех У оскаленной смертной пасти.

Я иду, двинется другой. И поддержат в беде, не бросят. Выпал жребий для нас такой. Наши Ангелы Бога просят…

Светлая память герою…