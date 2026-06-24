Воронежцев предупредили о проверке сирен на предприятии в центре города

.

Горожан предупредили о проверке систем оповещения на одном из воронежских предприятий в среду, 24 июня.

- Сирены включат в центральной части города сегодня в 11.00. Не пугайтесь, это плановая работа, - сообщили в региональном правительстве.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал о сиренах, которые сработали днем 23 июня на промышленной площадке без предварительного предупреждения горожан

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» - теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.