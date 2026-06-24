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НовостиОбщество24 июня 2026 6:00

В Воронеже на две недели перекрыли движение на улице Куколкина

Ограничения связаны с ремонтом сетей
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Управление дорожного хозяйства Воронежа предупредило горожан о перекрытии участка улицы Куколкина с 24 июня. Движение закрывают в районе дома Никитинская, 42. Проехать здесь нельзя будет в течение двух недель - до восьми утра 8 июля.

- Ограничения связаны с ремонтными работами на инженерных сетях, - сообщили в администрации Воронежа.

Автомобилистам стоит заранее выбирать пути объезда.

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