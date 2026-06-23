Воронежская пенсионерка отдала мошенникам 3,1 млн рублей

Фото из архива КП

В Воронеже 75-летняя местная жительница стала жертвой телефонных мошенников, лишившись более 3 миллионов рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону 23 июня.

Сначала пенсионерке в мессенджере написала якобы бывшая коллега, предупредив об утечке базы данных. Затем женщине позвонил лжесотрудник ФСБ, заявивший о возбуждении уголовного дела из-за подозрительных денежных переводов. Позже к разговору подключились «следователь» и «сотрудник Центробанка», убедившие потерпевшую передать сбережения «государству» для их сохранности.

В результате пенсионерка передала прибывшему курьеру 2,8 млн рублей наличными, а оставшуюся часть перевела через салон связи. Общий ущерб составил 3,1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В пресс-службе регионального главка МВД добавили, что только за последние сутки в области зафиксировано 7 фактов кибермошенничества. Общий ущерб потерпевших за этот период составил около 4,5 млн рублей.