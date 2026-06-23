Парень получил 8 лет за убийство матери и взрыв квартиры в Нововоронеже

Фото - СУ СКР по Воронежской области

В Воронежской области вынесен приговор 18-летнему парню, который в ноябре 2024 года убил свою мать, украл деньги и спровоцировал взрыв газа в многоквартирном доме. Об этом рассказали в региональном СУ СК России 23 июня.

По версии следствия, в ночь на 3 ноября 2024 года 17-летний подросток, находясь в квартире на улице Набережной в Нововоронеже, нанес матери множественные удары гантелью и ножом в голову и шею. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, фигурант открыл кран на газовой трубе на кухне и поджег газовоздушную смесь. В результате пожара было уничтожено и повреждено имущество других жильцов, а также общедомовое имущество. Общая сумма ущерба превысила 25,6 миллиона рублей.

Кроме того, молодой человек перевел с банковской карты погибшей матери на свой счет 500 тысяч рублей и потратил их по своему усмотрению.

На стадии предварительного следствия обвиняемый признал вину в полном объеме. Причиненный потерпевшим ущерб был полностью возмещен.

Суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.