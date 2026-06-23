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НовостиОбщество23 июня 2026 14:31

Воронежских школьников начнут вывозить из «Артека» в ближайшие дни

Региональные власти согласовали маршрут возвращения 39 детей после приостановки заездов в крымский лагерь
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Группу из 39 воронежских ребят, отдыхающих в Международном детском центре «Артек», вскоре отправят домой. Региональное правительство уже проработало схему планового вывоза школьников из Крыма — возвращаться они будут единой организованной группой. Об этом 23 июня рассказали в облправительстве.

Необходимость досрочного завершения смены связана с указом главы Республики Крым, который временно ограничил бронирование и заезд детских групп в лагерь вплоть до 1 сентября 2026 года. В Минпросвещения РФ по этому поводу создан оперативный штаб, координирующий действия всех регионов.

Воронежское министерство образования держит ситуацию на контроле: родителям сообщают индивидуально о ситуации. Чиновники заверили, что при перевозке учтены все нюансы безопасности, а сам вывоз будет осуществлен максимально комфортно для детей.