Воронежских школьников начнут вывозить из «Артека» в ближайшие дни

Фото из архива КП

Группу из 39 воронежских ребят, отдыхающих в Международном детском центре «Артек», вскоре отправят домой. Региональное правительство уже проработало схему планового вывоза школьников из Крыма — возвращаться они будут единой организованной группой. Об этом 23 июня рассказали в облправительстве.

Необходимость досрочного завершения смены связана с указом главы Республики Крым, который временно ограничил бронирование и заезд детских групп в лагерь вплоть до 1 сентября 2026 года. В Минпросвещения РФ по этому поводу создан оперативный штаб, координирующий действия всех регионов.

Воронежское министерство образования держит ситуацию на контроле: родителям сообщают индивидуально о ситуации. Чиновники заверили, что при перевозке учтены все нюансы безопасности, а сам вывоз будет осуществлен максимально комфортно для детей.