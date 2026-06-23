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НовостиПроисшествия23 июня 2026 13:59

Воронежцы сообщили о возгорании в районе Борового

Лесная подстилка горела на улице Конституции
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

В дневные часы во вторник, 23 июня, воронежцы стали очевидцами сильного задымления в Железнодорожном районе. Пожар разгорелся за жилым массивом Боровое. горожане поделились кадрами происшествия в городских пабликах и группах.

Очевидцы рассказали, что на вызов оперативно среагировали экстренные службы города. По данным МЧС региона, сигнал о возгорании на пульт дежурного поступил в 13:37.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что огонь охватил сухую подстилку в лесополосе на улице Конституции. Справиться с открытым горением и взять ситуацию под контроль спасателям удалось к 14:49.