Воронежские волонтеры выхаживают двух птенцов чомги

птенцы чомги Фото: "Сердце Леса"- помощь диким животным. Воронеж ВКонтакте..

23 июня в центре реабилитации диких животных «Сердце леса» появились новые подопечные — двоих крошечных птенцов чомги нашли на озере Круглое в Нововоронеже. Малыши остались совсем одни без родителей, и неравнодушные люди решили помочь им выжить. Об этом волонтеры рассказали в соцсетях.

Птенцы водоплавающей птицы, которую в народе часто называют «большой поганкой», были обнаружены местными жителями на водоеме. Их пуховый наряд имеет характерный для чомг «полосатый» рисунок: на рыжеватом фоне проступают тёмные продольные линии, что позволяет им сливаться с водной рябью. Клюв прямой и острый, лапки бледно-зеленоватые с широкими лопастями на пальцах — приспособление для плавания. Несмотря на крошечные размеры, у птенцов уже заметна типичная для взрослых особей вытянутая шея.

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