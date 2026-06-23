Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 июня 2026 13:05

Воронеж днем 23 июня снова оказался под угрозой атаки БПЛА

Губернатор призвал жителей укрыться в помещениях и держаться подальше от окон
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Глава региона Александр Гусев в 15:57 в мессенджере «MAX» объявил тревогу в Воронеже из-за угрозы удара беспилотников 23 июня. В городе включены сирены, работает система оповещения.

Жителям предписано:

— немедленно зайти в здание;

— отойти от окон;

— при обнаружении БПЛА — покинуть зону видимости и сообщить по номеру 112.

Напомним, днем в регионе уже объявлялась ракетная опасность, которая длилась чуть больше часа. А накануне 22 июня в полдень ВСУ атаковали город ракетами. Основной удар пришелся по промышленному предприятию. К сожалению, не удалось избежать и человеческих жертв: пять человек погибли, десятки получили ранения.