В центре Воронежа днем 23 июня включили сирены

Во вторник, 23 июня, жители центрального района Воронежа стали свидетелями внезапного включения сирен. Как сообщили редакции очевидцы, звуки оповещения раздавались в дневное время, вызвав вопросы у местных жителей.

В пресс-службе правительства региона оперативно прокомментировали инцидент. Представители властей пояснили, что технический пуск систем тревоги был инициирован на одном из городских предприятий. При этом в ведомстве подчеркнули, что плановых уведомлений для населения о проведении проверки не рассылалось.

В официальном сообщении принесли извинения воронежцам за возникшие неудобства. Напомним, воронежцев попросили не волноваться из-за громких звуков. На полигоне уничтожали фрагменты сбитого днем боеприпаса.