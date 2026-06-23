Под Воронежем мужчина дважды попался на сбыте контрафактного табака на 4,6 млн рублей

Фото из архива КП

Прокуратура Воронежа утвердила обвинительное заключение в отношении 38-летнего жителя Острогожска. Мужчину обвиняют в незаконном обороте контрафактной табачной продукции. об этом 23 июня рассказали в надзорном ведомстве.

По версии следствия, в декабре 2024 года фигурант приобрел в Воронеже поддельные сигареты без лицензии для последующего сбыта в Острогожском районе. В ноябре 2025 года полиция пресекла его деятельность и изъяла товар на 3,3 млн рублей. Однако это не остановило коммерсанта — в феврале 2026 года он вновь попался с контрафактом, на этот раз на сумму свыше 1,3 млн рублей.

Общий ущерб от двух эпизодов превысил 4,6 млн рублей. Уголовное дело уже направлено в суд.