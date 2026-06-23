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НовостиПроисшествия23 июня 2026 12:40

Под Воронежем мужчина дважды попался на сбыте контрафактного табака на 4,6 млн рублей

Он продолжил нелегальную торговлю даже после первого изъятия товара
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Прокуратура Воронежа утвердила обвинительное заключение в отношении 38-летнего жителя Острогожска. Мужчину обвиняют в незаконном обороте контрафактной табачной продукции. об этом 23 июня рассказали в надзорном ведомстве.

По версии следствия, в декабре 2024 года фигурант приобрел в Воронеже поддельные сигареты без лицензии для последующего сбыта в Острогожском районе. В ноябре 2025 года полиция пресекла его деятельность и изъяла товар на 3,3 млн рублей. Однако это не остановило коммерсанта — в феврале 2026 года он вновь попался с контрафактом, на этот раз на сумму свыше 1,3 млн рублей.

Общий ущерб от двух эпизодов превысил 4,6 млн рублей. Уголовное дело уже направлено в суд.