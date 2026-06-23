19-летний воронежец украл у девушки украшения на 192 тысячи рублей, чтобы закрыть кредиты

. Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Воронежские полицейские задержали 19-летнего жителя Репьевского района, который обчистил тайник своей девушки, пока она была на парах, а ее мама — на работе. Добычу он обменял на деньги в ближайшем ломбарде, а выручку — 192 тысячи рублей — пустил на погашение кредитов. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 23 июня.

По данным ведомства, украшения исчезли из квартиры на Московском проспекте, где девушка проживает вместе с матерью. Молодой человек приехал к ней в гости и в какой-то момент остался в квартире один. Парень знал, где лежит ключ от хранилища с украшениями, и без труда вскрыл тайник. Оттуда он забрал золото.

Свою оплошность парень осознал, когда его нашла полиция. На допросе он не стал отпираться и сознался в содеянном, пояснив, что хотел закрыть долговые обязательства перед банками. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по факту кражи — ему грозит до пяти лет колонии, а пока он отпущен под подписку о невыезде.

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