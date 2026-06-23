Лжегазовщики обманули воронежских пенсионеров почти на 300 тысяч рублей

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В Воронеже полиция задержала лжегазовщиков, которые обманули пенсионеров почти на 300 тысяч рублей. Жертвами мошенников стали в основном пожилые люди — им предлагали срочную замену плит и чистку вентиляции, а после исчезали с деньгами. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 23 июня.

Одна из жертв — 84-летняя жительница улицы Менделеева. К ней пришла девушка, представилась сотрудником газовой службы и убедила пенсионерку, что плиту нужно срочно менять. За «услугу» женщина отдала 100 тысяч рублей.

Всего же, по данным полиции, злоумышленники успели обобрать доверчивых граждан на 292 тысячи рублей.

К настоящему моменту оперативники установили причастность задержанных еще к 12 аналогичным эпизодам.

По подозрению в мошенничестве задержаны 26-летняя жительница Нижнего Новгорода и ее 31-летний сообщник из Ульяновска. Против них возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество» — максимальное наказание по этой статье — до 5 лет лишения свободы. Пока подозреваемым избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Полиция просит воронежцев быть бдительными и напоминать пожилым родственникам: настоящие сотрудники газовых служб не предлагают платные услуги на месте и не берут наличные за замену оборудования.

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