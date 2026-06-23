Воронежскую компанию обязали заплатить более двух миллионов за загрязнение почвы в Скупой Потудани

. Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Суд обязал воронежское предприятие ООО СП «Потудань» заплатить более двух миллионов рублей за загрязнение почвы в селе Скупая Потудань. Компания сбрасывала отходы животноводства в водоохранной зоне реки, но долго отказывалась возмещать ущерб. Об этом 23 июня сообщили в Центрально-Черноземном межрегиональном управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

О ситуации стало известно после обращения местного жителя — инспекторы Росприроднадзора провели выездную проверку еще в июне 2023 года. Они выяснили, что предприятие через искусственно вырытую канаву сбрасывало жидкие отходы от содержания крупного рогатого скота. При этом часть канавы находилась прямо в водоохранной зоне реки Потудань. Лабораторные анализы подтвердили загрязнение почвы, а размер ущерба оценили в 2 029 599 рублей.

Росприроднадзор потребовал от компании добровольно возместить вред, но там отказались — тогда дело дошло до суда. Сначала Арбитражный суд Воронежской области встал на сторону предприятия, но после апелляции Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил это решение и полностью удовлетворил требования экологов. Теперь ООО СП «Потудань» обязано выплатить ущерб.

«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона.