В Воронеже вторую неделю ищут 35-летнюю женщину

Ориентировка волонтеров

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» опубликовали ориентировку на пропавшую 35-летнюю жительницу Воронежа. О местонахождении Алины Матросовой неизвестно с 11 июня, сообщили в группе регионального подразделения во вторник, 23 июня.

Горожанка проживает с семьей в Железнодорожном районе областного центра. С момента ее исчезновения прошло уже почти две недели.

Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза.

Всех, кто знает, где сейчас находится Алина, или видел ее после 11 июня, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно) или в службу спасения по номеру 112. Любая информация может быть важной.