Суд арестовал граждан Узбекистана, перевозивших 800 свертков с наркотиками по воронежской трассе

Фото из архива КП

Каширский районный суд Воронежской области избрал меру пресечения двум гражданам Узбекистана, подозреваемым в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере с использованием интернета и в составе группы лиц по предварительному сговору.

По данным следствия, в июне 2026 года фигуранты приобрели наркотики в Москве и решили сбыть их в Воронежской области. А именно — в городах Нововоронеж и Лиски. Однако их планам помешал дорожный патруль: на участке федеральной трассы М-4 «Дон» в Каширском районе автомобиль с подозреваемыми был остановлен для проверки. В ходе досмотра в бензобаке машины оперативники обнаружили 800 свертков с наркотическими средствами.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил обоих подозреваемых под стражу до 17 августа включительно.