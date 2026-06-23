Отстают от графика четыре крымских поезда, следующие через Воронеж

Фото из архива КП

В ночь на 23 июня из-за временного перекрытия Крымского моста произошли сбои в графике движения поездов, следующих с полуострова и проходящие через Воронежскую область. Как сообщили в компании-перевозчике «Гранд Сервис Экспресс», инцидент затронул четыре состава.

В настоящий момент железнодорожное сообщение полностью возобновлено. Все составы следуют по маршруту.

Несмотря на нормализацию движения, пассажиры уже столкнулись с существенным изменением расписания. Наибольшее отставание зафиксировано у поездов, следующих из Керчи: состав №008/007 в Санкт-Петербург и №068/067 в Москву задерживаются на 4,5 часа. Поезд №168/167 (Симферополь — Москва) опаздывает на 1,5 часа, а состав №028/027 по тому же маршруту — на 2 часа.

В «Гранд Сервис Экспресс» предупредили, что указанные временные рамки задержек являются предварительными и могут быть скорректированы в зависимости от дорожной ситуации.