Ракетную опасность снова объявляли в Воронежской области

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Воронежцев предупредили, что в регионе объявлена ракетная опасность — работают системы оповещения. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем канале в МАХ 23 июня в 9:45. Спустя час опасность миновала.

— Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие, — уточнил глава региона.

Напомним, режим опасности атаки БПЛА отменили в Воронежской области 23 июня в 05:17 утра. Тревога, введенная губернатором Александром Гусевым накануне в 22:50, продлилась 6 часов 27 минут. При этом Россошанскому району в это же время угрожал прямой удар.

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